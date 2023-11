Pilotko obogatila s pisanimi barvnimi odtenki

Malo ljudi se danes odloča za ilustratorski poklic. Dunja Jogan je med njimi. »Kljub temu, da sem študirala grafiko in dizajn, sem se odločila za ilustriranje. Moji bližnji so mi sicer odsvetovali omenjeni poklic, češ da se dandanes z njim ne moremo preživljati,« nam je zaupala umetnica na dogodku v oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice. Tu je v četrtek predstavila novo pesniško zbirko Barbare Gregorič Gorenc Pilotka, ki jo je sama ilustrirala. Njene ilustracije sedaj visijo na stenah knjižnice.

Dunja Jogan je uveljavljena doma in v mednarodnem prostoru. Šolala se je v Urbinu, več let pa delala v Rimu, kjer je ustvarjala grafične podobe za razna podjetja. Za svoja dela je prejela več nagrad. Ustvarja tako samostojne ilustracije kot tudi za knjižna dela: »Svet grafike sem skoraj popolnoma opustila, raje se posvečam ilustriranju,« pravi ilustratorka, za katero je sicer pomembno, da si tako pri likovnem ustvarjanju kot v vsakdanjem življenju postavljamo cilje in jih uresničujemo.

Med ogledom razstave je bilo razvidno, da v ilustracijah prevladuje bela barva, do izraza pa pridejo tudi drugi pisani odtenki: »Barve povezujejo realnost z domišljijo, zavedno z nezavednim. Ker nimam rada rjave barve, je ta na mojih risbah skoraj povsem odsotna,« je pojasnila Dunja Jogan in nato vodila likovno delavnico za mlade bralce. Otroci so se z njo prepustili domišljiji in se podali v pravljični svet.

Osrednja tema zbirke je sreča, ki se skriva v lepoti človeških odnosov, naravi in družinskem okolju, »predvsem pa v majhnih, a pogumnih dejanjih, ki so del našega vsakdana,« je pojasnila urednica. »Tudi domišljija, sanje in svoboda imajo pomembno vlogo v zbirki, kar je razvidno že v naslovu dela. Pesnica nagovarja mlade, naj postanejo piloti svojega življenja, torej naj poletijo čez morebitne strahove in uresničijo svoje sanje«.