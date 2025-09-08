Plakat Barcolane tokrat podpisuje Robert Wilson

Plakat letošnje priljubljene regate Barcolana, ki bo v Tržaškem zalivu potekala 12. oktobra in jo bodo pred tem uvedli številni dogodki, podpisuje pred nedavnim preminuli Robert Wilson, eden izmed svetovno najpomembnejših avantgardnih gledaliških umetnikov. Gre za eno izmed njegovih zadnjih del.

Družba illycaffè je hotela že enajsto leto zapored duh regate prikazati tudi skozi pogled velikih umetniških imen. Wilson je navdih črpal v priredbi Ibsenove drame Gospa z morja, za katero je poskrbela Susan Sontag. Gre za pravo potovanje v modro barvo, to je barvo, ki vsak oboževalec morja nosi v sebi, je povzel predsednik jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz, ki organizira dogodek.