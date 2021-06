Plakatirali bazovsko fojbo

Neznanci so ponoči prilepili na spomenik ob bazovski fojbi lepake z napisom: »2. junija 2021 - Italija dreka. Trst je svobodno tržaško ozemlje«. Akcijo je na Facebooku obsodil pokrajinski tajnik stranke Bratov Italije Claudio Giacomelli. »Gre za znane pogumne bojevnike, ki ne znajo ničesar drugega, kot ponoči žaliti naše žrtve. Gre za strahopetce, ki se ob sončni svetlobi stopijo. Upamo, da so nadzorne kamere posnele vaše obraze in da vas bo pravica kaznovala na zgleden način,« je zapisal in sporočilo zaključil z: »Živela Italija, slava žrtvam fojb. Živel italijanski Trst.«