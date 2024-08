Plameni zajeli hišo v Krogljah

Pozno zvečer je v Krogljah pri Dolini nastal velik preplah, ko so ljudje videli grozeče ognjene plamene, ki so zajeli dvonadstropno hišo. Po prvih vesteh, ki so začele krožiti, naj bi začelo goreti v gozdu nad vasjo, zatem naj bi se plameni približali hišam.

Okoli 21.15 so gasilci prejeli klic, da je ogenj zajel hišo, kmalu zatem so na prizorišče poslali dve ekipi s cisternama in dežurnim uradnikom, ki so se lotili gašenja plamenov, ki trenutno še traja. Tržaški in miljski gasilci se, ob pomoči članov prostovoljnega gasilskega društva Breg, trudijo, da bi zamejili požar, saj zublji ogrožajo tudi sosednje zgradbe.

Na prizorišču so tudi policisti in reševalci službe 118, ki so nudili pomoč dvema osebama, najbrž stanovalcema, ki sta zaradi vdihavanja dima utrpela rahlo zastrupitev.