Plameni zajeli staro »littorino«

Gasilci so morali včeraj pozno popoldne prihiteti na železniško postajo pri Sv. Andreju, kjer so plameni zajeli enega od vagonov potniškega elektromotornega vlaka starejšega tipa, ki je bil že neuporaben. Gre za primerek t.i. »littorine« rjave barve, ki se jo je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja pogosto videvalo na regionalnih progah, pred leti pa so nekaj takih vlakov v Trstu uporabili za krožno potovanje po tirih južne železnice in bohinjske proge od glavne postaje preko Nabrežine in Opčin do postaje pri Sv. Andreju. Plamene so gasilci, ki so prihiteli s cisterno, kmalu pogasili, kaj je botrovalo požaru, pa sinoči še ni bilo jasno. Po neuradnih vesteh naj bi v vagonu bivali brezdomci oz. migranti, ki so si tam tudi kuhali hrano, ali se je ogenj razplamtel zaradi tega, pa bo treba še preveriti. Vsekakor se v požaru nobena oseba ni poškodovala, poleg gasilcev pa so na prizorišče prišli tudi pripadniki policije in pristaniškega poveljstva ter osebje družbe RFI.