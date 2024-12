Planinstvo brez meja z imenitnimi gosti

Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT) je v preteklosti že imelo predavateljske sezone, v katerih je širši javnosti razkrivalo skrivnosti gorniškega sveta in vodnikov. Ob praznovanju 120-letnice društva, ki so jo skozi celo leto obeleževali z različnimi dejavnostmi in dogodki, so se odločili, da v sodelovanju s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ), ki letos slavi 70 let, organizirajo niz pogovornih večerov o gorskem svetu, pohodništvu in alpinizmu ter ga dvojezično naslovili Morje gorà/Ve(de)tte adriatiche.

»Dogodki ob praznovanju se zaključujejo ravno s tem nizom, ki se bo nadaljeval v letu 2025, kar bo tudi popotnica za naprej,« je na včerajšnji predstavitvi pojasnila podpredsednica SPDT Jasmin Rudež. Skupaj s podpredsednico Veroniko Skerlavaj in člani Jernejem Ščekom, Barbaro Ferluga in Veroniko Sossa so si zamislili celovit niz petih pogovornih večerov, ki se bodo odvijali v samem središču mesta, v Narodnem domu in kavarni San Marco. Na novinarski konferenci so zbrane pozdravili tudi predsednica SPDT Marinka Pertot, predstavnica SKGZ Martina Budin in oblikovalec Rado Jagodic, ki je poskrbel za grafično podobo niza pogovorov.

»Planinstvo nima meja in tudi ta pobuda je namenjena vsem,« je izpostavil Jernej Šček, ki je prepričan, da so pripravili program, ki ustvarja enotni slovenski planinski prostor, obenem pa skrbi za stike z italijanskimi sosedi, saj bo za dve predavanji poskrbljeno tolmačenje v italijanščino. Skerlavaj je predstavila večera, vezana na alpinistični svet. Izpostavila je, da z njimi predstavljajo delovanje slovenskih alpinistov tudi širši skupnosti in da je vedno dobro, ko se ljudje, ki imajo ista zanimanja, združujejo. Da so lahko prišli v stik s tako imenitnimi gosti, jim je pomagal Silvo Karo.

Gostje posameznih večerov bodo Irena Cerar, Krzysztof Wielicki, Anja Petek, Patricija Verdev, Ana Baumgartner in Urška Kešar, Samo Ruglelj in Peter Gerdol.

