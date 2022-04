Plezalec padel z višine 15 metrov

Gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118 so malo po 10.30 posredovali v Boljuncu oz. ob vhodu Doline Glinščice, kjer se je poškodoval plezalec. Kaže, da je med plezanjem na Grabčevi steni, ki je med italijanskimi plezalci znana kot »Falesia dei Canarini«, padel z višine kakih petnajst metrov. Po prvih še nepotrjenih podatkih je utrpel zlom medenice. Priletel je tudi reševalni helikopter. V Dolini Glinščice je tedaj pihala močna burja.

Reševalci so povedali, da so imeli nekaj težav pri iskanju poškodovanega, saj so jih operaterji enotne telefonske številke za klice v sili 118, ki ima sedež v Palmanovi, najprej napotili k cerkvici Marije na Pečah v Dolini Glinščice in v Dolino.