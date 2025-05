Po 12 letih naj bi le sanirali usad med Ulicama Commerciale in Udine

Območje usada med ulicama Commerciale in Udine v Trstu naj bi končno sanirali. Okrog 300 metrov široko in 30 visoko zemljišče je že več kot 12 let predmet načrtovanja in analize, potem ko se je leta 2013 varnostna mreža, ki je bila nameščena, da bi zadržala zemljo in material, nevarno vzbočila. Del zemljišča je takrat zgrmel v dolino.

Stanje se je poslabšalo potem, ko so v Ulici Commerciale 68 začeli z obnovo poslopja in okolice. Za sanacijo skrbi Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je dela skoraj dokončala. Načrt je najprej oblikovala v sodelovanju s tržaško občino, nato pa neposredno, s tehnikami, ki niso običajne za mesto ob morju, temveč bolj podobne tistim, ki jih uporabljajo v gorskem svetu. Material so na primer dostavljali s helikopterjem.