Po 14 letih v zapor

Vse se je začelo pred 14 leti, ko se je zaradi poletne nevihte moral nek zidar odpraviti domov, ne da bi pri tem dobil plačo za tisti dan. Ko je prišel v hišo, je bila ta prazna, a je slišal zvoke iz spalnice. Tam je našel partnerko z drugim moškim. Zaradi ljubosumja je še napol golo ženo za lase povlekel do ceste, ji vzel mobilni telefon, da bi preveril njene kontakte, in odtujil 50 evrov. Žensko so peljali v bolnišnico, moški pa je takrat izginil in si uredil novo življenje.

Nabrežinski karabinjerji, ki so skupaj s karabinjerji z Opčin in iz Bazovice opravljali kontrole na obmejnem prehodu, so pregledali dokumente tudi temu moškemu. Izkazalo se je, da gre za 44-letnega romunskega državljana, ki so ga iskali z nalogom za prijetje, saj mora prestati štiri leta in sedem mesecev zaporne kazni zaradi ropa. Nabrežinski karabinjerji so ga zato aretirali in odvedli v koronejski zapor.