Po blaženem plavanju globa

Tržaško predvelikonočno obdobje zaznamuje lepo vreme z vedno višjimi pomladnimi temperaturami, ki naravnost kliče po sprehodih v naravo in tudi po osvežilnem stiku z morjem. Škoda le, da vse to trenutno ni mogoče zaradi strogih omejitev za zajezitev pandemije koronavirusa, na katere pa se nekateri očitno ne ozirajo preveč. Tako je izvidnica posebnega policijskega oddelka Digos v četrtek malo po uri kosila na barkovljanskem nabrežju pri borovem gozdiču zasačila 23-letnega tujega državljana (državljanstva kvestura ni pojasnila) z rednim bivališčem v Italiji, ki se je lepo slekel ter se v kopalkah pognal v vodo in blaženo zaplaval.

Na vprašanje policistov, zakaj se nahaja tam in zakaj je šel plavat, je mladenič v tekoči italijanščini odgovoril, da je šel na sprehod, k skoku v morje in plavanju pa ga je spodbudil lep topel pomladni dan. Prav tako je dejal, da ni vedel za omejevalne ukrepe v okviru boja proti pandemiji koronavirusa, saj je mislil, da lahko brez težav zaplava. Še več: začudilo ga je dejstvo, da je bilo na nabrežju tako malo ljudi.

Blaženo plavanje se je kmalu končalo, mladeniča pa je po izhodu iz vode čakala globa.