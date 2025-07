Iz še nepojasnjenih vzrokov je danes popoldne med Fernetiči in Sežano osebni avtomobil s poljsko registrsko tablico zapeljal s krožišča na Partizanski cesti po strmem zidu v jašek ob avtocesti. Na kraju nesreče je mnogo policistov, v nesrečo naj bi bil vpleten še vsaj en avtomobil. Promet je na tem koncu Sežane zaradi nesreče in policijskega dela močno oviran, most čez avtocesto v smeri Fernetičev je še zaprt za promet.