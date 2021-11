Po cepivo v nakupovalno središče Montedoro

Tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 kliče, v Miljah se zato že pripravljajo na ureditev novega cepilnega centra, je danes (v torek) potrdil župan Paolo Polidori. Odprli naj bi ga najkasneje do januarja, ta pa ne bo več deloval v telovadnici Pacco, kot je veljalo med prvim dejanjem množične cepilne kampanje, temveč v nakupovalnem središču Montedoro. Polidori je prepričan, da je to najboljša rešitev, ker bi lahko tako mladi še naprej računali na kraj, kjer lahko trenirajo in se medsebojno družijo. Nakupovalno središče se med drugim nahaja na strateški lokaciji in bi lahko bilo zato v oporo tudi bližnji občini Dolina, je navedel in dodal, da ne gre zanemariti niti praktičnega vidika. Na voljo je namreč kar veliko parkirnih mest, ljudje bi lahko prihajali in odhajali, ne da bi bili nikomur v napoto.

Direktor središča Montedoro Sergio Bavazzano je pojasnil, da so si dolgo prizadevali v to smer. »Razpoložljivost smo izrazili že prejšnji županji Lauri Marzi. Prepričan sem, da je to zelo pomembna odločitev, saj se lahko ljudje trenutno cepijo le v hidrodinamični centrali v Starem pristanišču ali pa tudi v katinarski bolnišnici, vendar to le tisti, ki čakajo na drugi odmerek,« je povzel. Prostora jim v nakupovalnem središču ne manjka, je še navedel. Cepilne sobe bi svoje mesto dobile v drugem nadstropju, kjer od 1. novembra opravljajo tudi PCR teste na slino, ki so veljavni 72 ur. Nedavno izvoljeni miljski župan se že dogovarja z direktorjem zdravstvenega podjetja ASUGI za Tržaško in Goriško Antoniom Poggiano. Uradne časovnice še ni, podrobnih detajlov niti, Polidori pa si je že na lastne oči ogledal prizorišče. Napovedal je tudi, da bo v kratkem poklical še dolinskega župana Sandya Kluna.