Ponedeljek, 12 januar 2026
Črna kronika

Po desetih letih bega izsledili tatu, ki je kradel v Dolini

Tržaško sodišče ga je leta 2016 obsodilo na deset mesecev zapora, ves ta čas pa se mu je uspelo izmuzniti varnostnim organom

Spletno uredništvo |
Tržaška |
12. jan. 2026 | 12:08
    Italijanska policista izvajata kontrolo na meji, fotografija je simbolična (FOTODAMJ@N)
Devinsko-nabrežinski policisti so na avtobusu, ki je bil namenjen v Romunijo, aretirali 40-letnega romunskega državljana, ki je pred desetimi leti kradel v Dolini. Tržaško sodišče ga je leta 2016 obsodilo na deset mesecev zapora in 600 evrov denarne kazni, vendar je zbežal in skoraj deset let preživel na begu, so danes sporočili s tržaške kvesture. Moškega so odpeljali v tržaški zapor.

Do aretacije je prišlo v soboto med kontrolami, ki jih policija izvaja v neposredni bližini meje med Italijo in Slovenijo. Avtobus so ustavili na avtocestnem priključku RA13.

