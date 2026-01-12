Po desetih letih bega izsledili tatu, ki je kradel v Dolini

Devinsko-nabrežinski policisti so na avtobusu, ki je bil namenjen v Romunijo, aretirali 40-letnega romunskega državljana, ki je pred desetimi leti kradel v Dolini. Tržaško sodišče ga je leta 2016 obsodilo na deset mesecev zapora in 600 evrov denarne kazni, vendar je zbežal in skoraj deset let preživel na begu, so danes sporočili s tržaške kvesture. Moškega so odpeljali v tržaški zapor.

Do aretacije je prišlo v soboto med kontrolami, ki jih policija izvaja v neposredni bližini meje med Italijo in Slovenijo. Avtobus so ustavili na avtocestnem priključku RA13.