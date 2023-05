Po deželnih volitvah prve spremembe v tržaškem mestnem svetu

Potem ko je kot posledica deželnih volitev prišlo do sprememb v tržaškem občinskem odboru, v katerem sta po novem dva nova odbornika, bo že na prihodnji seji nove obraze videti tudi v mestnem svetu. Giulii Massolino iz gibanja Zdaj Trst, ki je bila na deželnih volitvah izvoljena v sklopu Pakta za avtonomijo, je včeraj z vložitvijo odstopa prenehal mandat, saj etični kodeks njihovega gibanja določa nezdružljivost več političnih funkcij. Nasledila jo je naslednja na listi na zadnjih občinskih volitvah Giorgia Kakovic, ki je bila do zdaj svetnica v rajonskem svetu za Rojan, Greto, Barkovlje, Kolonjo in Škorkljo.

Teritorialna decentralizacija

Novo sestavo gibanja Zdaj Trst v mestnem svetu je danes pod Mestno hišo v družbi kolegov Giulie Massolino, Kevina Nicolinija in nove mestne svetnice Giorgie Kakovic predstavil vodja svetniške skupine Riccardo Laterza.

Kot je spomnil, se je nova mestna svetnica v zadnjem poldrugem letu v sklopu funkcije rajonske svetnice zavzeto zavzemala za to, da bi rajonski sveti dobili večjo vlogo pri odločanju o mestnih zadevah. »Vse te mesece sem si prizadevala, da bi Občina Trst prenesla zadolžitve, pristojnosti in odgovornosti na nižje hierarhične ravni. Kot mestna svetnica se bom še bolj intenzivno ukvarjala s teritorialno decentralizacijo,« je ob včerajšnji predaji poslov napovedala nova mestna svetnica.

Dvomov o odličnem delu Giorgie Kakovic nima Massolinova, ki je spomnila, da je njihovo gibanje v zadnjem poldrugem letu zraslo. Poudarila je, da so bili pri mnogih predlogih uspešni, ker so vedno delali timsko. »Veseli me, da bomo naše poslanstvo lahko zdaj s prisotnostjo v deželnem svetu še nadgradili. S kolegi v mestnem svetu bom sodelovala, saj bomo lahko le na ta način gradili na inovativni ekološki in socialni politiki,« je dejala zdaj že nekdanja mestna svetnica.