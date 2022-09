Po divjem begu namerno trčil v karabinjerje

Karabinjerji so izsledili in aretirali voznika, ki je 12. septembra po divjem begu po tržaških ulicah namerno trčil v njihov službeni avtomobil in podrl enega člana patrulje. Gre za 23-letnega italijanskega državljana, ki ne živi v Trstu. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim poskusa uboja, ugrabitve osebe, povzročitve telesnih poškodb, upiranja javni osebi in vožnje brez vozniškega dovoljenja. Prepeljali so ga v goriški zapor.

Patrulja karabinjerjev je 12. septembra ponoči v bližini pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo opazila avtomobil, ki je vozil s prekomerno hitrostjo in ogrožal prometno varnost. Začelo se je zasledovanje, pri čemer so voznika opozarjali, naj ustavi, kar se je nato navidezno res zgodilo pri Sv. Jakobu v Ul. San Giacomo in Monte. Voznik pa je le počakal, da so se karabinjerji približali in je spet pritisnil na plin ter namerno trčil v njihov službeni avtomobil in podrl enega od njih. Drugi karabinjer je medtem med padcem nenamerno sprožil strel iz pištole, vendar brez posledic, saj je le oplazil avtomobilski odbijač.

Voznik je nadaljeval divji beg po tržaških ulicah, naposled je v Ulici D’Alviano izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v drevo. Tri potnice, ki jih je prevažal, so bile poškodovane, ena huje, in so ostale v avtomobilu. Voznik je stekel proč in so se za njim izgubile sledi. Kmalu po nesreči je na interventno telefonsko številko 112 poklical moški, ki je povedal, da je lastnik avtomobila in je prijavil njegovo krajo.

Pri preiskavi, ki jo je vodila državna tožilka Cristina Bacer, so pomemben doprinos nudila tri dekleta, ki so bila med begom v avtomobilu prestrašena in ki so od voznika večkrat zahtevale, naj avtomobil ustavi, da izstopijo. Tudi same so oškodovana stranka, saj jih je voznik nasilno pridržal v avtomobilu in so utrpele tudi hujše poškodbe.