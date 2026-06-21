Umetna inteligenca bo opravljala določene naloge, ampak ni čarobna palica

Umetna inteligenca (UI) ni čarobna palica, ki bi nas z enim zamahom rešila vseh težav, lahko pa nam je v veliko oporo še posebej pri opravljanju bolj rutinskih in dolgočasnih nalog. O tem, kako uporabljati UI pri vsakdanjem delu, tako, da bo ta napredna tehnologija res koristna, so razpravljali na dogodku Poslovanje v dobi umetne inteligence, ki je v četrtek potekal v prostorih centra za dobro počutje Avalon pri Briščikih.

Srečanje je organizirala Sekcija za mednarodno trgovino in svobodne poklice pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ) v sodelovanju s Sekcijo obrtnikov, in sicer v sklopu praznovanja 80-letnice SDGZ. O aplikaciji umetne inteligence na več področjih je predavala Marialuisa Antonini iz videmskega podjetja za programsko opremo Infofactory. Nato je sledila okrogla miza z naslovom Umetna inteligenca v poslovanju danes in jutri: konkretni vplivi, prihodnji trendi in čezmejne priložnosti, pri kateri sta poleg Marieluise Antonini sodelovala še Artur Mužič iz podjetja CloudSeeds.si, ki razvija ogrodja agentne umetne inteligence za podjetja, in Fabrizio Polojaz, solastnik tržaške pražarne Primo Aroma. Pogovor o tem, kako lahko pravzaprav napredne tehnologije spremenijo svet dela, je vodil svetovalec in strokovnjak za strateško inovativnost v podjetjih Andrea Ruffini.

Širšo razpravo z udeleženci srečanja pa sta vodila predsednik sekcije za mednarodno trgovino pri SDGZ Marko Petelin (Infordata Sistemi) in Andrea Pozar (MMA sistemi). Pozdravil je predsednik SDGZ Fabio Pahor, ki je poudaril, da se dogodek vključuje v program ob 80-letnici delovanja združenja in da so se v okviru tega s posebnim dogodkom že posvetili podjetnicam in nato obrtnikom.

»Ko se soočam s podjetji, najprej opažam, da ta še ne razumejo, kaj pravzaprav je UI. Z njo se srečujejo v klepetalnici, toda ‘chat’ je le del UI, ki je veliko širša tehnologija,« je o svoji izkušnji pri razvijanju UI-agentov povedal Mužič. Samo če ima podjetje jasno vizijo o tem, kar potrebuje, kar bi želelo spremeniti ali izboljšati, lahko učinkovito predstavi umetni inteligenci svoje potrebe in pridobi čim primernejše odgovore. UI, je še poudaril, ima zelo velik potencial, le da ga večinoma še ne izkoriščamo. »Nekoč je nekdo povezal elektriko na žago in tako avtomatiziral delo. Z UI smo še v fazi, ko imamo novo tehnologijo na razpolago, a šele odkrivamo, kako nam je lahko v pomoč,« meni Mužič.