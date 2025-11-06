»Po izkušnjah v tujini svoje znanje ponudite domači skupnosti«

Bodite radovedni, vedoželjni in ambiciozni. Sledite svojim strastem. Odločite se za študij v tujini, opravite potrebne korake in naberite si ustrezne izkušnje, potem pa se vrnite domov, kjer si ustvarite življenje in svoje znanje ponudite skupnosti. S temi besedami bi lahko zaobjeli sporočilo današnje 3. letne poslovne konference Zamejske gospodarske koordinacije (ZGK), ki jo je v prostorih Visoke šole MIB na Frnedu priredilo Slovensko deželno gospodarsko združenje in jo je vodila novinarka RAI Valentina Oblak.

Srečanje z naslovom Gradimo prihodnost doma: perspektive za mlade v zamejstvu je nagovarjalo mlade, ki se odločajo o svoji prihodnosti in ki imajo še zmedene pojme o tem, kar si želijo, kako bi lahko uresničili svoje ideje doma ob podpori matične domovine in gospodarstva. Dijaki zadnjih letnikov drugostopenjskih srednjih šol iz Trsta, Gorice in Celovca, ki so do zadnjega kotička napolnili veliko dvorano, so prisluhnili številnim gostom, ki so v sklopu treh panelov analizirali različne pogoje in odločitve mladih.