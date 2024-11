Po kakovosti izobraževanja Trst na 3. mestu

Trst je četrto mesto v Italiji glede na kakovost dela in zaposlitve, na področju izobraževanje pa je celo na tretjem mestu. Na enakem mestu je tudi na področju turizma. Med 107 nekdanjimi pokrajinami pa je tržaška po kakovosti življenja štirinajsta. To so rezultati analize kakovosti življenja v italijanskih mestih, ki sta jo pripravila dnevnik Italia Oggi in rimska univerza La Sapienza.

Manj spodbudni so za Tržaško podatki o varnosti: nekdanja tržaška pokrajina namreč zaseda 101. mesto na lestvici. Enako mesto zaseda tudi na področju demografije. Na okoljskem področju zaseda Trst 62. mesto na področju bogastva in dohodkov pa na devetem mestu.