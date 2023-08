Po lanskih kraških požarih gasijo tudi na Sardiniji

Nekateri prostovoljci civilne zaščite iz Furlanije - Julijske krajine se mudijo na Sardiniji, kjer so se nepričakovano znašli pred peklenskimi prizori. Vsakoletna odprava, običajno namenjena na usposabljanje in nadzorovanje okolja, ki je podobno kraškemu, je letos pred veliko preizkušnjo.

»Zadnja izmed štirih ekip je vsak dan po šest ur na terenu, kjer gasi požare. Še kolegov iz lokalnih ekip ni bilo časa spoznati,« je povedal Sandi Zeriali, koordinator civilne zaščite dolinske občine, ki je z Eleno Husu in drugimi prostovoljci iz FJK v teh dneh dežuren nedaleč od Cagliarija. Pred njima so na Sardiniji gasili tudi vodja Prostovoljnega gasilskega društva Breg Diana Colombin ter drugi prostovoljci iz repentabrske in devinsko-nabrežinske civilne zaščite. Požari že več kot teden dni divjajo po jugu Sardinije, kjer so evakuirali nekaj vasi in turistične kampe.

»Skupni interes obeh dežel je preventiva. Pri lanskih požarih med Krasom, Furlanijo in Rezijo se je izkazalo, da je sodelovanje temeljnega pomena,« je sporočil deželni odbornik Riccardo Riccardi.