Po maturi je odšla in se ni več vrnila

V rubriki Naši v drugih okoljih smo se tokrat pogovorili s tržaško Slovenko Ivano Starc s Kontovela, ki se je pred slabim desetletjem nastanila v Nemčiji, točneje v Münchnu.

Po zaključenem šolanju na jezikovni smeri državnega liceja Franceta Prešerna je Ivana namreč odšla v bavarsko prestolnico: »Dva meseca po končani maturi sem odšla in se nisem nikoli več vrnila za več kot mesec dni. V tistem obdobju namreč nisem točno vedela, kaj bi študirala, zato sem se odločila, da bom odpotovala v Nemčijo. Želela sem izboljšati svoje poznavanje nemščine. Ko sem prišla tja, sem že imela pri sebi povratno vozovnico za vaški praznik sv. Martina, a se je zgodilo, da sem se vrnila samo za nekaj dni in potem sem zopet odpotovala v München. V prvem letu, ko sem živela od doma, sem se vseeno skušala vračati vsakih nekaj mesecev za tri do štiri dni. Ko sem enkrat začela študirati tukaj, se je moje življenje preselilo definitivno sem. Od tega je zdaj skoraj devet let.«

V Münchnu je najprej študirala kitajščino. Nekaj časa je preživela tudi na izmenjavi v Šanghaju. »Prej sem se ukvarjala s študijem jezika, zdaj na daljavo zaključujem magistrski študij iz ekonomije v angleščini. Pred dvema letoma sem se namreč odločila, da bom šla študirat v Bruselj, ker sem želela spoznati novo okolje.

Kljub temu, da sem pred tem študirala jezike, sem imela na voljo en pre-master, v katerem so zbrani vsi izpiti, ki jih drugače opraviš v teku dodiplomskega študija ekonomije. Bruselj je zelo internacionalen. Tam srečaš ljudi z vsega sveta. Tisti, ki študirajo v Bruslju, navadno želijo dobiti zaposlitev v sklopu Evropske komisije ali vsekakor Evropske unije. Moji sošolci so bili večinoma otroci evropskih funkcionarjev, ki so prišli v Bruselj iz cele Evrope in sveta. Spoznala sem vse mogoče kulture, kar mi je bilo zelo zanimivo, vendar hkrati skorajda kaotično. Če prideš iz Münchna, kjer je življenje bolj umirjeno, je Bruselj zelo kaotično mesto.«

Od Bruslja ji je bilo najbolj všeč to, da ima zelo dobre prometne povezave. »Z vlakom si v nekaj urah v Parizu, Amsterdamu, Londonu. Skoraj vsak vikend sem izrabila za to, da sem odpotovala kam drugam. Ko je izbruhnila epidemija koronavirusa, februarja lani, sem se vrnila v München, kjer delam in trenutno zaključujem pisanje magistrske naloge.«

Na vrnitev v Nemčijo je vplivala osemmesečna praksa, decembra pa še zaposlitev v finančnem sektorju. »Situacija v Nemčiji je bila v lanskem letu, predvsem spomladi in poleti, precej kritična, tako kot povsod, zato nisem pričakovala, da bom takoj po praksi dobila zaposlitev. A nekako se je vse izšlo. Od marca do novembra sem delala izključno od doma, zdaj pa imam svojo pisarno in zato lahko grem v službo, če želim. Dvakrat na teden imamo zastonj hitri test. Tukaj so testi zastonj. Če te veseli, se lahko testiraš tudi vsak dan in ne plačaš ničesar. Možnost, da ne delam od doma, mi zelo ustreza, ker mislim, da je pomembno tudi za zdravje, da se gre od časa do časa ven iz stanovanja.«