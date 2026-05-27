Po nasilju zahtevajo prepoved komemoracije in ukinitev nagrade

Izgredi prejšnjega tedna v Drevoredu 20. septembra, ob neofašistični komemoraciji pretepača in dopisnika Almeriga Grilza, so za nami, antifašistični pobudniki protesta proti svečanosti s fašističnimi pozdravi pa ne nameravajo opustiti boja za antifašistični Trst. Včeraj so predstavili dosjeje o neofašističnih pretepačih, pa tudi svoje zahteve za tržaško politiko.

Novinarska konferenca na Velikem trgu se je začela z nekaj napetosti med antifašisti in mimoidočim miljskim županom Paolom Polidorijem, ki jim je očital »rdeči fašizem«. »Že skoraj 40 let se neofašistične skupine vsakega 19. maja srečujejo in se spominjajo Grilza,« so spomnili glasniki kolektiva. Opozorili so, da je protest proti temu početju nastal kot spontana mobilizacija - h kateri so antifašisti sicer aktivno pozivali -, kljub zaprekam.

»Zgodilo se je to, česar nismo hoteli« so nadaljevali, saj so neofašisti napadli protestnike, a tudi mimoidoče in novinarje. Napad je bil oborožen, neofašisti so imeli palice, pasove, čelade in boksarje, vse se je dogajalo pred očmi policije ter pred kamerami. Za nasilje krivijo antifašisti predvsem »politične botre«, nad vsemi deželnega odbornika Fabia Scoccimarra, ki se letos sicer ni udeležil osrednje komemoracije za kamerada. Sploh so se antifašisti obregnili ob Brate Italije, ki krivijo za nasilje protestnike, ne pa pretepače.

Antifašisti so ogorčeni nad besedami predstavnikov deželne vlade, nekaterih medijev in tržaškega prefekta Giuseppeja Petronzija, ki naj bi enačili antifašiste z neofašisti. Zato in zaradi neprimernega ravnanja organov pregona med protestom zahtevajo antifašisti odstop Petronzija in kvestorice Lilie Fredella. Zaradi političnih odgovornosti pa zahtevajo tudi odstop Scoccimarra in predsednika deželne vlade Fedrige. Dalje zahtevajo ukinitev novinarske nagrade Grilz, češ da »krši etični in deontološki kodeks Novinarske zbornice«. Tudi Grilčevo novinarstvo ni bilo zgledno, opozarjajo. Seveda zahtevajo tudi prepoved komemoracije.

Zanimiv je tudi dosje, v katerem zbirajo informacije o pretepačih. Med njimi sta vodja tržaških neonacistov skupine Veneto Fronte Skinhead Stefano Odorico ter Lorenzo Padovan, ki je bil pred desetletjem obsojen zaradi pretepa pred diskoteko, v katerem je varnostnik izgubil prst. Poleg tega sta bila v izgrede vpletena brata Paris in Angelo Lippi, prvi je bil podžupan Roberta Dipiazze, drugi je krajevni vodja Nacionalne prihodnosti generala Roberta Vannaccija.

Ravno general je objavil video, v katerem je ostro napadel antifašiste. Uporabil je posnetek bunke na glavi novinarja Gianpaola Sartija - ki so ga napadli desničarji - kot dokaz za »nasilje antifašistov z balaklavo«. Sarti ga je na družbenih omrežjih opozoril na napako, Vannaccijev video ostaja nespremenjen, v njem za nasilje še krivi antifašiste.

Kolektiv prireja v petek naslednji korak mirne mobilizacije, pri Svetem Justu bo ob 18.30 na sporedu skupščina, na katero so vabljeni vsi, ki se ne prepoznavajo v neonacizmu in neofašizmu.