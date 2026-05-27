Anna Turel med mladimi izbrankami, v prihodnji sezoni se seli v Milan

Goriška košarkarica Anna Turel je bila spet vpoklicana v eksperimentalno državno reprezentanco Italije ali tako imenovani »Green Team«. Gre za reprezentanco najboljših mladih italijanskih košarkaric, ki jih selektor Andrea Capobianco pozorno spremlja za prihodnost članske izbrane vrste. Priprave bodo potekale od 3. do 8. junija na Capriju in v Neaplju, kjer bodo Italijanke 6. in 7. junija odigrale pripravljalni tekmi proti Špankam.

Selektor Capobianco je tokrat v »Green Team« vpoklical 16 košarkaric, ki so v letošnji sezoni nastopale v A1 in A2-ligi, štiri pa so igrale na ameriških univerzah. Med izbrankami je tudi mladi up italijanske ženske košarke Matilde Villa, ki je pred letom dni utrpela hudo poškodbo kolena, zaradi katere je morala izpustiti nastop za ženskem eurobasketu 2025.

Turel je bila v letošnji sezoni že vpoklicana v eksperimentalno reprezentanco Italije, s katero je decembra opravila tridnevne priprave v Rimu. Lani je bila uvrščena v širši seznam italijanske članske reprezentance, dres mladinske izbrane vrste pa je že oblekla. Leta 2018 se je v Litvi celo okitila z naslovom evropske prvakinje v starostni skupini U16.

Medtem je znano, kje bo goriška Slovenka, ki bo 14. junija dopolnila 24 let, nastopala v prihodnji sezoni, potem ko je Dinamo Sassari po koncu letošnje napovedal ukinitev ženske ekipe. Turel ostaja v italijanski A1-ligi, kariero pa bo nadaljevala pri ekipi Geas Sesto San Giovanni. Klub iz predmestja Milana ima v svojih vitrinah osem državnih naslovov, en italijanski pokal in eno zmago v ligi prvakov. Vse uspehe je dosegel v 70. letih prejšnjega stoletja.