Pod openskim nebom nocoj začetek bogatega poletnega programa

Pri Slovenskem kulturnem društvu Tabor se danes začenja bogat poletni program z naslovom Pod openskim nebom - Sotto il cielo di Opicina. Pobuda letos združuje široko mrežo društev in organizacij, njen glavni cilj je poudariti krajinsko in zgodovinsko dediščino območja preko kulturne ponudbe, ki spodbuja ponovno odkrivanje simbolnih krajev v novih časovnih okvirih in na inovativen način. Pobuda je zasnovana kot potujoča prireditev, namenjena promociji najbolj ikoničnih kotičkov tega območja, od srečanj na dvorišču Prosvetnega doma in v Parku miru do kresovanja na Pikelcu.

Niz dogodkov se začenja danes ob 18.30 na dvorišču Prosvetnega doma s predstavitvijo dvojezične knjige Stanke Hrovatin Niso samo spomini - Molto più che ricordi. V slovenščini in italijanščini se bodo o bogati zapuščini avtorice pogovarjali Igor Kocijančič, predsednik Zadruge Primorski dnevnik, Fabio Vallon, predsednik tržaškega VZPI-ANPI, in Živka Persi v imenu SKD Tabor. Odlomke iz knjige bosta brali Tatiana Malalan in Olga Lupinc, večer bo glasbeno obogatila dekliška vokalna skupina Primorsko Mačkolje pod vodstvom Aleksandre Pertot. Srečanje bo povezovala Jasmina Smotlak.

Poletno dogajanje se nadaljuje vse do avgusta z bogatim naborom dogodkov. Uspeh tako obsežnega projekta sloni na močnem povezovanju. Pri izvedbi namreč sodeluje široka mreža partnerjev: VZPI-ANPI, Zadruga Primorski dnevnik, Trieste Musical Company, Krožek z Nitko v roki, Openski mladinski krožek, Sklad Mitja Čuk, AŠZ Jadran, Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši, Kulturni dom Gorica, ZSKD in rajonski svet za vzhodni Kras ob finančni podpori Zadružne kraške banke Trst Gorica.