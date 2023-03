Po navdih v večno mesto

S trebuhom za kruhom je pred približno enim letom s tržaškega konca odšel mladi igralec Damjan Gomisel, doma iz Praprota. Potem ko je pred leti dokončal dvoletni tečaj odrskih umetnosti Studio Art pri Slovenskem stalnem gledališču in se nato izpopolnjeval na različnih mojstrskih tečajih, med katerimi je bil tudi izobraževalni program goriškega združenja za filmsko produkcijo Cross Border Film School, se je odločil oditi v Rim.

»Tu je priložnosti seveda več kot na Tržaškem, čeprav sem doma že razvil nekaj zelo zanimivih projektov,« se je na klic Primorskega dnevnika odzval igralec, avtor in režiser. Njegov talent je med Trstom in Gorico poznan. Pred dvema letoma je nastopil v kratkem filmu Creuza, ki ga je napisal in režiral Alex Solinas. Posneto po ulicah tržaškega starega mesta, od Sv. Justa do nabrežja, je to delo lani prejelo nagrado taurus na festivalu Corti dei Fabbri.

»Lani pa sem začel pripravljati svoj prvi kratki film Anime perse (Izgubljene duše), ki je zdaj dokončan. V svojem delu sem obravnaval problem droge. Še prej pa me je režiserka Elisabetta Cancelli povabila k sodelovanju pri kratki grozljivki in kriminalki The Master.« Gomisel je v njej odigral glavno vlogo bogataša, ki se s svojim imetjem bahavo ponaša in mu ni mar za druge. Pride pa dan, ko se mora ponižno opravičiti. Tudi to delo je bilo nominirano na raznih evropskih festivalih, nazadnje pa nagrajeno na festivalu Phoenix Shorts. V Trstu bo na ogled danes ob 19. uri v kinodvorani Fellini.

