Po oblačila in osnovne pripomočke prihaja vse več ljudi

Revščine je veliko. Pravzaprav veliko več od tega, kar si predstavljamo. Na to nas opozarjajo surovi podatki centra Elide, ki od leta 2009 pod okriljem Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin deluje v Ulici Valdirivo 16/a in skuša pomagati ljudem v stiski z razdeljevanjem oblačil in obutve pa tudi osnovnih gospodinjskih pripomočkov in igrač, ki jih redno prinašajo dobrosrčni ljudje.

Številke, ki so nam jih posredovali, so po svoje alarmantne: samo v lanskem letu so v centru zabeležili 29.504 obiskov, kar je neverjetnih 84 odstotkov več v primerjavi z letom 2022, ko so jih prešteli 16.014. »In to kljub temu, da je bil center večkrat zaprt za javnost in je bil decembra odpiralni čas skrajšan za en dan,« je povedal vodja centra Gabriele Zvech.

Čemu pripisujejo v centru tak poskok? Po Zvechovem mnenju je porast delno posledica spremenjenega sprejemanja pomoči potrebnih ljudi v centru. »Do polovice lanskega leta so posamezniki namreč prihajali enkrat tedensko, po novem pa lahko pridejo tudi dvakrat dnevno, če potrebujejo.« Seveda pa ostaja glavni vzrok obiskov revščina, ki bliskovito narašča, in pa novi in novi obiskovalci, ki prihajajo z balkanske poti in iz vzhodne Evrope. »Letni seštevek ne upošteva posameznikov, pač pa vsak prehod praga centra, kar pomeni, da šteje vsak obisk, tudi če gre za isto osebo, ki je večkrat prišla v mesecu.«

Donacije so kajpak dobrodošle, vendar je Zvech pozval ljudi, naj v center prinašajo le oblačila, ki so v dobrem stanju in seveda še uporabna. »Marsikdo izkoristi naš center zato, da izprazni domačo omaro, kar pa ne gre vključevati v dobrosrčnost. Ljudi pozivamo, naj prinašajo le sezonska oblačila in obutev, ki jih bodo ljudje lahko takoj uporabili.«

Neizmerno hvaležen je bil prostovoljcem, brez katerih bi v centru vladal kaos, katerega so krepko omejile organizacijske spremembe in povečan prostor za skladiščenje.

Če ne veste kam z oblekami, ki so jih otroci prerasli, ali z igračami, ki jih ne uporabljajo več, z moževimi športnimi copati, ki bi še komu prav prišli, ali zimsko jopo, s katero bi se lahko še kdo ogrel, potem velja obiskati center. Vendar pozor, saj so pred meseci spremenili režim dostopa. Dobrosrčne ljudi pričakujejo izključno ob ponedeljkih med 9.30 in 12.30 ter med 16. in 19. uro ter ob petkih, samo med 16. in 19. uro. Ostali dnevi so namenjeni pomoči potrebnim ljudem, ki lahko potrkajo na vrata centra od torka do četrtka med 9.30 in 12.30 ter med 16. in 19. uro ob petkih med 9.30 in 12.30.

