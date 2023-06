Po prijetju poškodoval železniškega policista

Železniški policisti so na železniški postaji v Trstu aretirali 44-letnega državljana Bolgarije, osumljenega tatvine, telesnih poškodb in upora uradni osebi v obtežilnih okoliščinah. Moški, že znan pravici, za katerega je bila večkrat odrejena prepoved približevanja tržaški železniški postaji, je ukradel pijači v baru in odšel, ne da bi poravnal računa. Železniški policisti so ga prijeli in nato po zaslišanju takoj izpustili.

Že v istem jutru se je moški, ki nima stalnega bivališča, vrnil v bar in ukradel obesek za ključe. Železniški policisti so ga znova izsledili in prepeljali v urade. Tam je skušal pobegniti, pri čemer so ga policisti ustavili. Moški pa se jim je silovito upiral in jih udarjal, pri čemer je eden od policistov padel na tla in se poškodoval. Njegovi kolegi so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.