Po prvi lovski opazovalnici napovedujejo še drugo

Merjasci povzročajo preglavice tudi na miljskem koncu, kjer jih tradicionalno ni bilo. »Vprašanje varnosti prebivalcev ter gmotne škode, ki jo povzroča vedno večja prisotnost divjih prašičev v Miljah, nima enostavne rešitve, je pa na spisku naših prioritet,« je zatrdil tamkajšnji župan Paolo Polidori.

»Prejeli smo več opozoril z zelo povednimi fotografijami škode, ki jo povzročajo tudi kar veliki primerki. Zato nas skrbi predvsem varnost prebivalcev, ki srečajo merjasce pred hišnimi vrati,« je dodal miljski župan. Preko deželnega odbornika za kmetijstvo Stefana Zannierja so dosegli postavitev več pasti oziroma kletk za merjasce. »Na žalost je število ulovov prenizko v primerjavi s hitrostjo razmnoževanja teh živali, ki vsak dan uničujejo polja in njive ter prevračajo zabojnike za smeti,« je pristavil Polidori. Dejal je, da so poskusili pritrditi zabojnike na kovinska ogrodja, a to ni obrodilo zaželenih sadov.

V dogovoru s pristojnimi deželnimi uradi snujejo na miljski občini vsekakor radikalne ukrepe v boju proti invazivnim kopitarjem. Na območju istrske občine so že postavili eno lovsko opazovalnico. »Prvi rezultati so pozitivni, kmalu bomo izdali dovoljenje za izgradnjo še ene, v upanju, da bomo hitro dosegli konkretne spremembe,« je napovedal župan. V dogovoru s pristojnim odbornikom se pogovarjajo tudi o možnosti, da bi podaljšali obdobje odstrela.