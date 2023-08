Po rokah in nogah ga je opeklo vrelo olje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes popoldne posredovali v Ulici Ronco 8, na območju za Ljudskim vrtom De Tommasini, kjer se je v stanovanju poškodoval moški, star okrog 50 let. Iz nepojasnjenih vzrokov ga je opeklo vrelo olje, ki je uhajalo iz lonca na ognju. Na interventno telefonsko številko 112 je poklical mimoidoči pešec, ki je opazil, da se iz stanovanja vali dim in je zaslišal klice na pomoč. Zdravstveno osebje je poškodovanemu moškemu na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Opekel se je po rokah in nogah, so ugotovili zdravniki. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so posredovanje kmalu zaključili.