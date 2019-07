Po sledeh Basaglieve psihiatrične revolucije

Trst mesto, ki razmišlja drugače o psihičnem zdravju ali tisti dimenziji, kateri mnogi v vsakdanji govorici pravijo norost. Tako je nedvomno bilo leta 1978, ko je stopil v veljavo zakon 180 o zaprtju umobolnic in je dolgo prizadevno delo psihiatra Franca Basaglia dobilo stvarnejšo podobo. Bolj človeška oblika pomoči duševnim pacientom, ki sloni na medsebojnem zaupanju in dialogu, se je hitro razširila po svetu in je danes vsakdanja realnost mnogih držav.

Novinar britanske medijske hiše BBC Ammar Ebrahim je v Trstu obiskal središče za duševno zdravje v Barkovljah, intervjuval psihiatre, osebje in paciente ter ugotavljal, kakšno je današnje stanje prelomne dediščine. Na podlagi njegove raziskave je nastala oddaja, ki se uvršča v niz People fixing the world. V slednjem vsakič v ospredje postavijo zgodbo mednarodne razsežnosti, s katero različni zaslužni posamezniki ustvarjajo osnovo za boljšo družbo. Na spletni strani www.bbc.co.uk oz. na tem linku lahko tako ponovno podoživimo ključne drobce epohalne psihiatrične reforme. Vodja oddelka za duševno zdravje pri tržaškem zdravstvenem podjetju Roberto Mezzina ne bo nikoli pozabil na žensko manjše postave, ki so jo v umobolnici priklenili na posteljo, zagrajeno z rešetkami oziroma železno mrežo. Izolacija, elektrošoki, zaklepanje in zatiranje so bili nekoč kruta realnost vsakdana teh mračnih ustanov. Agresija lahko le ustvarja agresivno protireakcijo, so poročevalcu povedali intervjuvanci.