Po slovenskem Trstu z novim žepnim vodnikom

Slovenskim in italijanskim obiskovalcem je odslej na voljo nov dvojezični Žepni vodnik po slovenskem Trstu. Lično izdelan zemljevid z informacijami o za slovensko narodno skupnost znamenitih stavbah, manj znanih kotičkih, trgih in muzejih, so v sklopu Slofesta v petek popoldne predstavili v dvorani Bazlen. Žepni vodnik je del brenda Slovenci v Italiji, ki je nastal kot skupni projekt krovnih organizacij. Srečanja so se udeležile senatorka Tatjana Rojc, Ksenija Dobrila (SKGZ) in Marija Brecelj (SSO).

Na srečanju sta Martina Bearzi in Martina Budin na dopadljiv in svež način spregovorili o delovanju Slovencev v Italiji. Osrednji del predstavitve je potekal v obliki pogovora z novinarko Poljanko Dolhar in etnologinjo Jasno Simoneta. Prva je skupaj z Eriko Bezin avtorica vodnika Kako lep je Trst, druga je sestavila besedila za spletni portal Slovita.info. Iz teh so črpali sestavke za zemljevid, ki ga je grafično oblikoval Andrej Pisani. Vodnik nudi informacije tudi o slovenskih avtorjih in točkah, kjer je v mestu mogoče kupiti slovenske časopise.