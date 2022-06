Po spletu so napadale podpredsednika deželne vlade

Pred nekaj dnevi je zaradi kaznivega dejanja obrekovanja policija preiskala štiri italijanske državljanke med 40. in 60. letom, ki živijo izven dežele. 13. maja je namreč deželni podpredsednik, odgovoren za zdravstvo, Riccardo Riccardi na tržaški kvesturi podal ovadbo zaradi obrekovanja, saj so neznanci na njegov Facebook profil pisali omaložuvajoče proti cepilni kampanji. Riccardi je kopijo teh komentarjev in seznam profilov, ki so komentirali njegove objave, predal policiji.

Da je prejemal take komentarje, je potrdil tudi tajnik odbornika za zdravstvo, ki je upravljal njegov Facebook profil. Osebe, ki so jih pisale, so imele v vzdevku siglo »VV«, ki je razpoznanven znak proticepilcev.

Policisti so najprej pregledali dokumentacijo, ki jim jo je predal pritožnik, in so tako ugotovili, da je bilo veliko število komentarjev, ki jih je mogoče pripisati dvema tipologijama objav, ki so jih sistematično in ponavljajoče pošiljali na pritožnikov profil, da bi tako poslabšali njegovo delovanje.

Nato so policisti skušali priti do identitete nosilcev lažnih profilov, od koder so pošiljali žaljive komentarje. Te so uporabniki že izbrisali, a je policistom uspelo ugotoviti njihovo poreklo kljub maloštevilnim sledem, ki so jih po spletu pustili za seboj.

Kljub temu da je od dogodka minilo več časa, so preiskovalci, ki jih je vodila namestnica javnega tožilca Cristina Bacer, privedla do ovadbe storilcev, ki so obrekovali predstavnike oblasti. Ti se borijo za izvajanje zdravstvenih ukrepov, da bi ustavili koronavirusno pandemijo.