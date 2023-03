Po štirih letih dvorano spet napolnilo otroško petje

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem mladih je letos presegla pomen priljubljene tradicije, ki že več kot pol stoletja ponuja zanesljivo sliko trenutnega stanja tega zborovskega področja na Tržaškem.

Zadnja revija je bila na sporedu leta 2019, lani pa je namesto nje zaživel koncert s predstavitvijo dokumentarca ob 50-letnici ustanovitve. Skoraj štiri leta je zelo dolgo obdobje v življenju otroka in v zasedbi otroškega zbora; večina pevcev je tokrat prvič spoznala revijo. Po statistikah, ki jih zborovski svet tudi na širšem področju objavlja ob prerodu »normalnega« delovanja, je prepoved petja najbolj prizadela najmlajše pevce, ki so opustili ali niso imeli možnosti graditi odnosa z zborovsko dejavnostjo in rutino.

Organizatorji zborovskih dogodkov zaenkrat ne pričakujejo velikega števila skupin, temveč usmerjajo svoj trud predvsem v ponujanje priložnosti, spodbujanje rasti in v krepitev pevskih vrst. Najnovejši podatki pa kažejo na hitre in razveseljive spremembe. Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) je prejela enajst prijavnic društvenih in šolskih zborov, zato se je odločila za dvojni koncert v dvorani gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu. Kljub temu, da so organizatorji skušali enakomerno porazdeliti nad 250 pevcev in njihove navdušene spremljevalce, je bila dvorana prvega koncerta za veliko število gledalcev pretesna.

Enajst zborov na odru

Najmlajši na reviji so bili otroci vrtca Pika nogavička, otroškega zbora Vigred in Mini OPZ Glasbene matice. Med rednimi prijatelji revije so zapeli otroci barkovljanske Glasbene kambrce in otroškega zbora Fran Venturini, debitant na reviji pa je bil otroški pevski zbor Vasilij Mirk s Proseka in Kontovela. Zborovsko dejavnost na osnovih šolah so zastopali pevci nabrežinske šole Virgila Ščeka (ki so pripravili projekt na besedila Iga Grudna), miljske šole Albina Bubniča, šempolajske šole Stanka Grudna, proseške šole Avgusta Černigoja in celodnevne šole Lojzeta Kokoravca Gorazda-1. maj 1945 iz Zgonika. Prve koncertne izkušnje pevcev so požrtvovalno pripravili in oblikovali glasbeni pedagogi in zborovodje Mihaela Skupek, Neda Sancin, Tina Renar, Aljoša Saksida, Erika Labiani, Suzana Žerjal, Andreja Štucin Cergol, Barbara Corbatto in Lara Puntar. Včasih so odrasli instrumentalisti poskrbeli za spremljavo, v nekaterih primerih pa so sami otroci pokazali svoje večstranske sposobnosti s petjem in igranjem na glasbila.