Po tisočih dneh se končno vrača Teranum

Po tisočih dneh se v soboto, 23. aprila, končno vrača festival Teranum in rdeča vina Krasa. Med 16. in 21. uro bodo v sesljanskem naselju Portopiccolo na svoj račun prišli vsi ljubitelji vina in dobre hrane, ki bodo lahko okusili najboljša rdeča vina, pridelana na območju od Milj do Doberdoba ter vse do slovenskega Krasa. Dobrodošlo novico je danes v mestni restavraciji Harry’s Piccolo v imenu društva kraških vinarjev sporočil Robi Jakomin, ki ni skrival zadovoljstva nad ponovnim srečanjem v živo: »Po dolgem času prekinitve ima prireditev še večji pomen: pomlad je čas prebujanja in Teranum želi biti most med ljudmi, trenutek za utrjevanje prijateljstva in tkanje novih sodelovanj.« Dogodek se vrača v Portopiccolo ravno v času, ko je bila Občina Devin - Nabrežina imenovana za Mesto vina 2022 – prestižno priznanje za naš očarljiv prostor z velikim potencialom, ki lahko pritegne nacionalno in mednarodno zanimanje.

