Po trčenju pobegnil, nato se je vrnil na kraj nesreče

V Miramarskem drevoredu pri Barkovljah je malo po 19. uri športni terenec audi, ki je drvel v smeri Miramara in prehiteval ostala vozila, na semaforju trčil v manjše vozilo bele barve. V obeh avtomobilih je bilo poleg voznikov več potnikov, ki pa se na srečo niso občutneje poškodovali. V nesrečo je bilo po neuradnih vesteh vpleteno še eno vozilo.

Voznik temnega audija je sprva pobegnil s kraja nesreče, kasneje pa se je vrnil. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odstranili njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo dogodek.