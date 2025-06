Po Trstu že vozi dvajset električnih avtobusov

Tržaški lokalni prevoznik Trieste trasporti vztraja na poti elektrifikacije. V četrtek je začelo po nekaterih izmed najbolj zahtevnih tržaških prog krožiti sedem manjših električnih avtobusov, ki so se pridružili trinajstim dvanajstmetrskim električnim predhodnikom, včeraj pa so novince uradno predstavili javnosti pred stolnico sv. Justa. Do konca leta bo v Trst prišlo še dvajset brezogljičnih avtobusov.

Kompaktni avtobusi umbrijskega podjetja Rampini so dolgi točno osem metrov in lahko prevažajo 46 potnikov. Sedežev je deset, seveda pa je na voljo tudi mesto za invalide. Tržaška posebnost, je poudaril predsednik Trieste trasporti Maurizio Marzi Wildauer, so tri vrata. Zlasti pri krajših avtobusih oziroma takšnih, ki vozijo daljše poti, je bolj običajen le par vrat, zaradi lastnosti tržaškega omrežja in relativno kratkih poti pa bi takšna ureditev Tržačanom povzročala le nevšečnosti. Marzi Wildauer je še ocenil, da lahko pri teh avtobusih govorimo kar o »draguljčkih«.

Avtobusi so torej že trdo na delu na progah 12 (od Svetega Ivana v Svetoivanski park), 24 (iz mestnega središča na Sveti Just), 31 (iz Milj na Cerej oziroma Stare Milje) in 41 (iz Trsta v Breg). Vse te proge, je bilo slišati včeraj, so zaradi vzponov in ozkih zavojev zelo zahtevne, električni avtobusi pa so jim brez problemov kos.