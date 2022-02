Po vodi splavalo šest milijonov za obnovo dveh šol

Od težko pričakovane prenove nižje srednje šole, v kateri bi morali vzpostaviti sodoben način protipožarne varnosti, ne bo nič. Vsaj ne v okviru projekta, ki bi ga morali financirati v sklopu državnega razpisa, na katerem je Občina Trst prejela prispevek ministrstva za šolstvo v višini treh milijonov evrov. Denar je splaval po vodi, ker dela niso bila dokončana v roku. Iz Rima je na pristojni občinski oddelek prispelo pismo 1. februarja letos, v njem pa je bilo sporočeno, da je občina izgubili pravico do sredstev, saj so bila ta vezana na točno določeno časovno obdobje. Da bi bila mera polna, bo morala Občina Trst dotičnemu ministrstvu vrniti 600 tisoč evrov, ki jih je prejela kot akontacijo za obnovitvena dela. Pristojna za šolska poslopja v občinski upravi Elisa Lodi je izgubo financiranja potrdila, krivdo za izgubljeni denar pa zvalila na urade in na njihovo kadrovsko podhranjenost.

Na to malomarnost so na včerajšnji novinarski konferenci opozorili mestni svetniki liste Punto Franco, Paolo Altin, Giorgio Sclip in Alberto Pasino, ki so uvodoma izpostavili, da ne želijo odpirati polemike, ampak samo opozoriti na napake administrativne narave. Kot je dejal Paolo Altin, bodo v prihodnjih dneh zahtevali dostop do uradnih aktov in pojasnila za zamujanje pri izvrševanju obnovitvenih del. Altin je tudi dejal, da bo po njihovih neuradnih informacijah Občina Trst izgubila še en ministrski prispevek, tudi v tem primeru tri milijone, ki so bili namenjeni prenovi šole Fonda Savio.