Po zaslugi evropskih sredstev naj bi imeli rekorden proračun

Če bodo mestni svetniki potrdili letošnji proračun, potem bo ta rekorden. Letos Občina Trst načrtuje 405 milijonov prihodkov in ravno toliko odhodkov, pri čemer jih bo skoraj 135 milijonov namenjenih različnim naložbam, s katerimi bodo Tržačani spremljali preobrazbo mesta. Letošnji proračun je skupno težek 810 milijonov evrov, skoraj sto milijonov več kot lanski. Zasluge za tolikšno razliko imajo zlasti sredstva iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO), iz katerega bo prišlo 70 milijonov evrov.

Tržaška mestna uprava je osnutek proračuna za obdobje 2022–2024, ki kaže občinske finančne načrte za prihodnja leta, predstavila danes v avditoriju muzeja Revoltella. Neobičajna ni bila le lokacija za predstavitev proračuna, ki so ga v preteklosti predstavljali v Mestni hiši, temveč tudi način predstavitve. Novi odbornik za finance Everest Bertoli (Liga) je v družbi župana Roberta Dipiazze, nekaterih mestnih svetnikov desnosredinske koalicije in odgovornih na občinskem oddelku za finance, proračunsko dokumentacijo uvedel kar z glasbeno kuliso. Na rockersko dušo novega odbornika Bertolija je namigoval komad Eye Of The Tiger ameriške skupine Survivor. Podobno energično kot je Dave Bicler pel pesem Oko tigra, je Bertoli napovedal, da bodo tudi letos kljub vrtoglavim podražitvam, ki so povezane z vojno v Ukrajini, prebivalcem in prebivalkam Trsta še naprej nudili kakovostne storitve. »Naša prioriteta bodo velike investicije, socialno varstvo najranljivejših in zaposlovanje,« je zagotovil Bertoli in v isti sapi obljubil, da za letos ni predvideno povečanje davčnega pritiska, Občina Trst pa se že drugo leto zapored ne namerava zadolževati. Župan Dipiazza je na predstavitvi predloga proračuna dejal, da je prepričan, da bo mesto s proračunom dobilo nov zagon in novo energijo.