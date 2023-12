Pobliže spoznavajo svet dela

Mladi, ki bodo kmalu morali sprejeti odločitev o nadaljnjem šolanju, ne razmišljajo samo o izbiri poklica, ampak tudi o tem, kakšna bo njihova plača. Je to v tej fazi odločitve res pomembno? Odgovore na to vprašanje so dijaki 4. in 5. letnikov tržaških in goriških višjih srednjih šol spoznavali na Salonu poklicev, ki se je v kongresnem centru začel včeraj in bo potekal še danes. Tudi letošnji karierni sejem, že 12. po vrsti, prireja Trgovinska zbornica, na dvodnevni dogodek pa je povabila kar 1700 dijakov.

Dobra polovica dijakov se je salona udeležila že včeraj. Na njem se predstavljajo različne poklicne zbornice, stanovske organizacije in višješolske institucije, skupno je v skladišču 27 kar 42 razstavljavcev, med njimi tudi SDGZ, najavljenih pa je tudi več seminarjev. Predstavniki Trgovinske zbornice so poudarili pomembnost sodelovanja izobraževalnih ustanov in mladih. Kot so dejali, želijo poudariti pomen sodelovanja na vseh ravneh, z namenom, da se mladi čim več odločajo za stare in nove poklice.