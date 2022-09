Počastili padle bazoviške junake

Pred jutrišnjo osrednjo slovesnostjo v Bazovici so se bazoviških junakov spomnili v Ljubljani in Kranju. Tradicionalna spominska slovesnost na štiri junake, ki so svoj boj proti fašističnemu raznarodovanju 6. septembra 1930 plačili z življenjem, je potekala pred rektoratom na ljubljanskem Kongresnem trgu in v kranjskem Prešernovem gaju, kjer že od leta 1930 stoji prvi antifašis. Čustveno noto tokratnima dogodkoma so z občutenim petjem dodali člani Združenega moškega pevskega zbora Tabor - Malič z Opčin, praporščak ter častna straža tabornikov Rodu modrega vala iz Trsta in Gorice in skavtov Slovenske zamejske skavtske organizacije. Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta zastopala Ksenija Dobrila in Tomaž Simčič.

V Ljubljani je v slavnostnem nagovoru misli strnila predsednica Narodne in študijske knjižnice v Trstu in Gorici Mariza Skerk. Na slovesnosti je sodelovala tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je izpostavila simboliko kraja, kjer se odvija slovesnost v osrčju Slovenije.

V Kranju je bil slavnostni govornik devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je v svojem nagovoru spregovoril o sanjah, ki jih bazoviške žrtve niso mogle uresničiti.