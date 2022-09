Okrog 13.30 se je na Reški cesti tik pod Katinaro, v križišču s hitro cesto, pripetila nesreča, v katero sta bila vpletena dva avtomobila, eden slovenske registracije iz Ljubljane, in skuter. Skuterist je bil poškodovan in so ga z reševalnim vozilom službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Kaže, da je do nesreče prišlo zaradi izsiljene prednosti. Vzroke preiskujejo lokalni policisti, ki so poskrbeli tudi za preusmerjanje prometa.