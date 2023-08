Pod Kontovelom odkrili nov lišaj

Po Pier Luigiju Nimisu, rednem profesorju botanike na Univerzi v Trstu, so poimenovali nov lišaj, ki so ga odkrili na Kontovelu. Gre za vrsto Sarcogyne nimisii. Ravno Nimis je namreč pod vasjo na kraškem robu na apnenčastih skalah zbral vzorce omenjenega lišaja in jih poslal na analizo. Ekipa raziskovalcev, ki jo je vodil strokovnjak za lišaje Kerry Knudsen iz Združenih držav Amerike, je ugotovila, da gre pri najdbah pod Kontovelom za novo vrsto lišaja, ki je iz genetskega vidika bolj podoben severnoameriškim lišajem kot tistim, ki jih najdemo v Evropi in na Krasu. Izjemno odkritje so, kot že omenjeno, posvetili tržaškemu profesorju.

Novi lišaj dopolnjuje dolg seznam teh organizmov, na Krasu jih po novem obstaja kar 604. Kot so pojasnili na tržaški univerzi, je to nezanemarljiv podatek, saj gre za območje, ki je iz geološkega vidika precej enolično in na nizki nadmorski višini. Lišaj je tudi nova pridobitev za tržaški univerzitetni herbarij, kjer hranijo največjo moderno zbirko lišajev v Italiji.