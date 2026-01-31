Pod Napoleonsko cesto našli truplo

Pod Napoleonsko cesto so danes popoldne na proseški strani blizu plezalnih sten v prepadu našli truplo. Odkrila sta ga slovenska plezalca okrog 13. ure. Na kraju so gorski reševalci, gasilci, zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in organi pregona. Prispeli so tudi glavna tožilka Patrizia Castaldini, forenziki in sodni zdravnik. Identiteto pokojne osebe še ugotavljajo.

Gasilci in gorski reševalci si prizadevajo, da bi truplo potegnili na cesto, pri čemer odstranjujejo grmičevje in veje na strmem pobočju.

Več sledi.