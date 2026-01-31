VREME
DANES
Sobota, 31 januar 2026
Iskanje
Kronika

Pod Napoleonsko cesto našli truplo

Odkrili so ga na proseški strani blizu plezalnih sten

Spletno uredništvo |
Prosek |
31. jan. 2026 | 16:03
    Pod Napoleonsko cesto našli truplo
    Na kraju so gorski reševalci, deželna služba za nujno medicinsko pomoč 118 in organi pregona, fotografija je simbolična (ARHIV)
Dark Theme

Pod Napoleonsko cesto so danes popoldne na proseški strani blizu plezalnih sten v prepadu našli truplo. Odkrila sta ga slovenska plezalca okrog 13. ure. Na kraju so gorski reševalci, gasilci, zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in organi pregona. Prispeli so tudi glavna tožilka Patrizia Castaldini, forenziki in sodni zdravnik. Identiteto pokojne osebe še ugotavljajo.

Gasilci in gorski reševalci si prizadevajo, da bi truplo potegnili na cesto, pri čemer odstranjujejo grmičevje in veje na strmem pobočju.

Več sledi.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: