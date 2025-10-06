Pod Obalno cesto se je hudo poškodoval 20-letni delavec (video)

Tržaški gasilci so ob 16. uri posredovali z eno od ekip in z enoto za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF na težko dostopnem območju pod Obalno cesto med Križem in Grljanom, kjer se je hudo poškodoval 20-letni delavec, ki je padel z višine okrog petih metrov na betonsko ploščo. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so mu na kraju nudili prvo pomoč, pri čemer so jim bili v oporo gasilci, nato so ga naložili na nosila. Reševalci in gorski reševalci so ga prenesli na odprt prostor, kjer so ga z vitlom potegnili na reševalni helikopter in z njim prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v kritičnem zdravstvenem stanju.

Gasilci so pred tem zavarovali bližnje gradbišče, da ne bi zaradi preleta helikopterja odletel material, ki bi lahko povzročal težave pri reševanju. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Kot kaže, naj bi padec lahko povzročil močan sunek zraka ene od tamkajšnjih naprav.