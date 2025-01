Predor Sandrinell, ki povezuje Trg Goldoni oziroma središče Trsta s Sv. Vidom je od danes (7. januarja) do nedelje, 12. januarja, zaprt za promet. Podjetje AcegasApsAmga mora namreč popraviti cev pod njim. Zaprtje velja tudi za ceste, ki vodijo do predora. Edina izjema so mestni avtobusi, ki lahko vseeno vozijo po predoru.