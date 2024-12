Podelitev nagrade zlati sveti Just potekala v polemičnem duhu

Današnja slovesnost ob podelitvi nagrade zlati sv. Just, ki jo vsako leto podeljuje Deželni novinarski sindikat Assostampa, je v dvorani mestnega sveta minila v polemičnem duhu. Tokratni dobitnik osrednje nagrade je tržaški podjetnik Enrico Samer, posebno priznanje pa so tržaški novinarji letos namenili Tržaški solidarnostni mreži. V njenem imenu je priznanje prevzela humanitarka Marianna Buttignoni, ki je v svojem nagovoru apelirala na medije, naj pripovedujejo zgodbe o migrantih, ki v našem mestu nimajo ne tople postelje ne stranišč. Ko je te besede slišal župan Roberto Dipiazza, je vstal in protestno zapustil dvorano. Sledili so mu občinski odbornik Everest Bertoli in deželna odbornika Pierpaolo Roberti in Fabio Scoccimarro in še nekateri mestni svetniki. Osrednjo nagrado, zlasti sv. Just, je tako letošnji nagrajenec Enrico Samer prevzel ob odsotnosti mestnih oblasti.