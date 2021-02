»Podgana jo je zagodla, upamo, da bo bik bolj milosten«

V Trstu živi velika močna kitajska skupnost, ki je postala pravi sestavni člen mozaika kultur in narodnosti na Tržaškem. Eden glavnih akterjev skupnosti je združenje Nuove vie della seta (Nove svilne poti), ki mu predseduje Gao Xu, sicer profesor kitajskega jezika na Visoki šoli za prevajalce in tolmače in na klasičnem liceju Carducci-Dante. Kakor drugi Kitajci se tudi Gao s svojimi sodelavci pripravlja na praznovanje vstopa v novo leto.

Lansko leto je minilo v znamenju podgane. Katera žival pa bo zaznamovala letošnje leto?

Letošnje leto, ki ga bomo dočakali 12. februarja je bikovo leto. Leto podgane, kakršno je bilo lansko, po navadi ne prinaša sreče. Kakor smo videli jo je tudi lani podgana zagodla. Zadnjič, ko so praznovali podgano, leta 1960, so Kitajsko prav tako pestile številne nesreče, od potresov in lakote pa do epidemije in bolezni. Bik pa je skupaj s konjem in prašičem nedvomno žival, ki prinaša dobrobit in srečo. A to bo treba še videti.

Kako se vaše združenje, ki skrbi za promocijo kitajske kulture, pripravlja na praznovanje novega leta?

Letošnji novoletni program smo seveda v celoti preselili na splet, kljub temu pa bo izredno bogat. S pokroviteljstvom Občine Trst in sodelovanjem muzeja orientalske umetnosti pripravljamo spletno razstavo črno-belih fotografij, ki jih je pred več kot sto leti na Kitajski posnel nek tržaški podčastnik. S pomočjo 3D simulatorja se bo mogoče z računalnikom sprehoditi med razstavljenimi fotografijami. Poleg tega smo pripravili najrazličnejše delavnice o kitajski kuhinji, glasbi in ritualu pitja čaja. Celoten program je na razpolago na naši spletni strani.