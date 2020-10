Podjetja lažje do delavcev, delavci lažje do usposabljanja

Podjetja, ki delujejo v okviru Konzorcija za krajevni gospodarski razvoj tržaškega območja (Coselag), bodo po novem lahko hitreje pridobila delavce, ki bodo primerno usposobljeni za opravljanje zahtevanih nalog, ravno tako bo za zainteresirane delavce laže pridobiti potrebne kompetence s pomočjo ciljnih programov za usposabljanje, poleg tega bodo podjetja lahko našla skupen jezik z deželnimi centri za zaposlovanje, da bi lažje prišlo do srečanja med ponudbami in povpraševanjem. To je cilj dogovora, ki sta ga danes podpisala predsednik konzorcija Coselag Zeno D’Agostino in deželna odbornica za delo Alessia Rosolen.

Dogovor predvideva tečaje osebnega usposabljanja za nove zaposlene oz. tečaje prekvalificiranja za delavce, ki so že prisotni v podjetju, da bi tako lahko opravljali drugačna dela od tistih, ki so jih doslej. Podjetjem bodo zagotovili podporo pri dostopu do deželnih storitev za aktivne politike dela, npr. z nudenjem pomoči za učinkovitejši opis zahtevanih nalog in potrebnih sposobnosti za posamezne poklicne profile. Podjetja, ki se še niso naselila na območju konzorcija, pa bodo poleg tega lahko koristila pomoč pri iskanju osebja.