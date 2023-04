Podnebnim spremembam lahko kljubujemo s prilagajanjem

Podnebne spremembe so neizogibne, tukaj in zdaj. Ne gre za abstraktno napovedovanje prihodnosti, ampak za dejstvo. Povratka v boljše čase ni, lahko pa se podamo na pot prilagajanja novemu stanju z okolju prijaznejšimi politikami. O tem, kje je ključ uspešnega prilagajanja, je včeraj tekla beseda na mednarodnem posvetu svetovne akademije znanosti TWAS in fundacije Elsevier, ki razvija program Climate Women. V grljanski predavalnici se je zbralo osem vodij mednarodnih programov za promocijo enakih možnosti in boj proti podnebnim spremembam. Znanstvenice bodo še danes nastopile na predavanjih in se predstavile s svojimi projekti v Gvatemali, Kongu, s tamkajšnjo promocijo agrogozdarstva, v Bangladešu, Nepalu, Keniji, Nikaragvi, Tanzaniji in Ugandi, a tudi Evropi. Na posvetu obravnavajo med drugim osem projektov, s katerimi mednarodna znanstvena skupnost želi promovirati enake možnosti pri obravnavanju vsebin povezanih s podnebnimi spremembami, še zlasti v manj razvitih državah.

»Zavozili smo do stanja, iz katerega ni povratka. Sprememba podnebja je tukaj in zdaj,« je povedala glavna govornica posveta Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti ljubljanske univerze ter soustvarjalka medvladnega panela o klimatskih spremembah (IPCC), kateremu so leta 2007 podelili Nobelovo nagrado. V zadnjem stoletju, je poudarila, so človekove dejavnosti glavni razlog za hitro spreminjanje podnebja: »Obsedeni smo z mobilnostjo in nakupovanjem, pozabili smo na lokalnost. Polovico proizvedene hrane odvržemo. Pri proizvodnji in mobilnosti pa uporabljamo najbolj onesnažujoče snovi, kot so olje, plin in premog ter jih predelamo na najbolj onesnažujoč in primitiven način: jih sežigamo.« Paradoks v času, ko je človek v enem stoletju ustvaril 50 odstotkov vsega ogljikovega dioksida na zemlji in bi lahko že zdavnaj uporabil obnovljive vire energije. Cilji pariškega sporazuma so edina pot do prilagajanja nastalemu stanju, ki že pelje v naraščanje temperature zraka.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.