Podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave med Sežano in Komnom

Župana občin Sežana in Komen Andrej Sila in Erik Modic ter direktor Komunale Sežana Andrej Prunk so danes podpisali pogodbo za izgradnjo regijske kolesarske povezave med Sežano in Komnom. Do konca prihodnjega leta bodo po napovedih uredili skupno 27,2 kilometra kolesarskih poti, pri čemer jih bo del potekal po obstoječih cestah.

Vrednost del, ki sodijo v projekt Regijske kolesarske povezave na Krasu - Projekt GEOMOB, je 3,82 milijona evrov. To vključuje ureditev kolesarskih poti, označitve in signalizacijo, ureditev počivališč ter postavitev kolesarnice na parkirišču pri pokopališču v Sežani. Dela bo kot vodilni partner izvajalo podjetje Komunala Sežana v sodelovanju s podjetjema Kostak in Hartis, so sporočili s sežanske občine.

Takšna gradnja kolesarskih poti je za Komunalo Sežana sicer velik projekt, ki ga bodo morali uresničiti v razmeroma kratkem času, je ob tem poudaril njen direktor Prunk. Do konca prihodnjega leta načrtujejo ureditev 27,2 kilometra kolesarskih poti, od tega 14,6 kilometra na območju občine Sežana in 12,6 kilometra na območju občine Komen.

Osnovno izhodišče regionalne trase bo v Sežani pri parkirišču ob pokopališču. Trasa bo potekala pod hribom Tabor, po nadvozu nad avtocesto, nato pa po javni poti Smetišče-Sežana do priključka na lokalno cesto Sežana-Dol pri Vogljah nasproti Centra za ravnanje z odpadki Sežana.

Po približno enem kilometru bo pot zavila na gozdno cesto, se nato priključila na regionalno cesto Dutovlje-Repentabor, po slabem kilometru pa zavila na pot Marije Terezije do regionalne ceste Krajna vas-Dutovlje. V nadaljevanju bo skozi Krajno vas vodila do vasi Kosovelje, kjer bo prešla na območje občine Komen.

Od tam bo trasa potekala po gozdni cesti do naselja Coljava, nato pa po javni poti proti Komnu, kjer se bo v središču kraja zaključila. Nanjo se bodo navezovali trije povezovalni kraki, ki bodo povezali Volčji Grad, Kobjeglavo in Tomačevico.