Podpisali programski sporazum za tovarno v Boljuncu

Na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu so danes podpisali programski sporazum za preoblikovanje industrijskega obrata v Boljuncu. Na srečanju, ki je potekalo v hibridni obliki, se je tako končala dve leti dolga kalvarija delavcev Wärtsile, finske multinacionalke, ki seli svojo proizvodnjo na domača tla. Prevzema jo italijansko-švicarska naveza MSC, ki bo namesto ladijskih motorjev izdelovala visokotehnološke železniške tovorne vagone za svoje potrebe. Ladijski koncern bo sicer na Tržaškem zaupal proizvodnjo hčerinskima podjetjema Medlog Sa in Innoway Trieste. V industrijski načrt bodo investirali 100 milijonov evrov.

